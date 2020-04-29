Москва, , 16:12 — REGNUM Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов («Справедливая Россия») предлагает правительству РФ изучить возможность использования народной медицины в реабилитации переболевших коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме состоялось заседание рабочей группы комитета, речь шла о законодательном обеспечении организации медицинской помощи в условиях угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Принято решение подготовить предложения в адрес правительства РФ.

«С учетом вчерашней видеоконференции, которую я сам провел, предложил обратить внимание на методы и препараты народной и традиционной методы, успешно примененные в ряде стран, в том числе в Китае», — написал Тумусов в ТГ-канале.

Парламентарий сообщил, что накануне проводил видеоконференцию с экспертами по народной и традиционной медицине, они постоянно держат связь со своими коллегами в разных странах. По их данным, 85% пациентов в Китае лечились препаратами традиционной медицины, в Тибете, Монголии очень мало заболевших, и это благодаря, в том числе, препаратам традиционной медицины.

«Я предложил начать работу по изучению возможностей использования этих препаратов и методов, в том числе по совершенствованию методов реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом», — отметил Тумусов.