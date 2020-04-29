Джакарта, , 16:04 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила, что почти у 600 граждан Индонезии за рубежом обнаружили COVID-19, сообщает Sindonews.

По словам главы МИД Индонезии, у 597 соотечественников в более чем 30 странах подтвердили коронавирус, при этом 182 — вылечились, 383 — по-прежнему лечатся, а 32 — скончались.

Согласно данным ведомства, наибольшее количество индонезийских граждан (12 человек) скончалось из-за коронавируса в Соединенных Штатах. В Саудовской Аравии вирус унёс жизни пяти индонезийских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмад Юрианто заявил, что большинство пациентов c COVID-19 — мужчины.

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