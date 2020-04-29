Тбилиси, , 16:24 — REGNUM В министерстве сельского хозяйства Грузии выдадут пропуска жителям Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси, желающим выехать из города для работы на своих земельных участках. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Въезд и выезд их четырех крупнейших городов запрещен, но для тех, кто собирается выращивать урожай, сделают исключение.

По данным ведомства, жителям грузинской столицы, чтобы получить пропуск, нужно за 12 часов заполнить специальную форму на странице минсельхоза. Тем, кто живет в Батуми, Рустави и Кутаиси — следует обратиться в свои региональные штабы.

Сообщается, что пропуск будет действовать с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 19:00.

Напомним, ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса правительство Грузии запретило жителями въезжать и выезжать из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. С 27 апреля на два дня этот запрет был приостановлен.