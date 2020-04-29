Москва, , 16:03 — REGNUM Днем 29 апреля индекс самоизоляции в Москве составил 2,8 баллов — на улице много людей, следует из данных «Яндекса».

По состоянию на 15:00 29 апреля индекс самоизоляции в Москве составлял 2,8. Низкие показатели наблюдаются также в близких к столице городах Подмосковья — Химках (2,8), Мытищах (2,7), Реутове (2,6). Самый низкий индекс самоизоляции в Московской области — в Ногинске (2,2). Самый высокий — в Железнодорожном (3,3) и Лобне (3,4).

Напомним, до 11 мая в Москве и Московской области действует режим самоизоляции — выходить из дома следует только по веской причине.