Сыктывкар, , 15:59 — REGNUM Пассажирские автоперевозчики Коми игнорируют санитарно-эпидемиологические требования режима повышенной готовности, введенного в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

В регион была проведена проверка нескольких маршрутов, которая показала, что лишь малая часть перевозчиков следует установленным ограниениям.

«Проверено было 13 маршрутов. Это всё муниципальные контракты, то есть муниципалитет должен контролировать эти маршруты, качество предоставляемых услуг и как исполняются перевозчиками установленные требования. Все перевозчики получили две недели назад соответствующие предписания. Из проверенных семи юридических лиц, которые возят наших жителей, только два маленьких ИП, на двух маршрутах соблюдают то, что им предписано», — цитирует пресс-служба правительства главного санитарного врача Коми Людмилу Глушкову.

По ее словам, основной перевозчик в лице ООО «САТП №1» санитарные требования не соблюдает.

«Ни водитель, ни кондуктор не используют маски. Нет дезинфектантов, нет перчаток, никто не проводит обработку автобусов на конечных остановках и между сменами. Поэтому мы намерены обратиться в орган прокуратуры с просьбой разрешить нам провести внеплановую проверку всех пассажирских автоперевозчиков. Тем более что впереди майские праздники», — рассказала она.

Врио Главы Республики Коми Владимир Уйба подчеркнул, что организация надлежащего контроля за исполнением указанных требований муниципальными пассажирскими автоперевозчиками — это прямая обязанность муниципалитета.

«Ценой неимоверных усилий сегодня мы держим ситуацию, — отметил врио Главы Республики Коми. — Но у нас очень большой «резервуар». И он периодически прорывается, даёт прирост заболевших коронавирусом. Сейчас мы готовимся к массовым выездам на дачу. Конечно, надо дать людям возможность провести майские праздники на дачных и садовых участках, но только при строгом соблюдении профилактических мер. Поэтому, коллеги, если вы наняли перевозчика, вы платите ему деньги, извольте, пожалуйста, проследить, чтобы требования главного государственного врача республики перевозчиками выполнялись».

Людмила Глушкова предложила также рассмотреть возможность введения повсеместного масочного режима для граждан вне мест постоянного проживания — в общественном транспорте, при посещении магазинов и аптек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми число зараженных коронавирусом составляет 597 человек. Шесть пациентов скончались.