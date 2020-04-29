Алма-Ата, Казахстан, , 15:59 — REGNUM Власти Алма-Аты выплатят по 1 млн тенге ($2334) инвалидам и участника Великой Отечественной войны. Об этом 29 апреля заявила глава управления социального благосостояния города Рахат Шимашева на брифинге.

По её словам, в Алма-Ате проживают 202 ветерана. По 100 тыс. тенге ($233) выплатят лицам, которые приравниваются по льготам к участникам Великой Отечественной и вдовам воинов, не вступившим в повторный брак.

Кроме того выплаты получат родители и супруги воинов, погибших в Афганистане. Труженикам тыла выплатят по 50 тыс. тенге ($117). Всего единовременные пособия получат 18 296 человек на общую сумму 1,3 млрд тенге ($3 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что майские праздники придется отметить дома из-за ситуации с распространением коронавируса.

Читайте также: К 75-летию Победы: как помогают ветеранам, когда парад? — все новости