Кашира, Московская область, , 15:58 — REGNUM В Московской области врио главы городского округа Кашира назначен Дмитрий Волков. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба Главного управления территориальной политики Подмосковья.

По данным пресс-службы, сегодня в Кашире состоялось заседание Совета депутатов, где было принято это решение. Врио главы Вадим Демихов сложил полномочия.

С 30 апреля временно исполнять обязанности главы городского округа будет Дмитрий Волков. Конкурс по отбору кандидатов на должность главы состоится 21 мая.