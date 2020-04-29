Амстердам, , 15:55 — REGNUM Нидерландские медики подтвердили 386 случаев заражения SARS-CoV-2 за минувшие сутки. Такие данные приводит 29 апреля Нидерландский национальный институт здравоохранения.

Общее количество выявленных случаев заражения достигло в стране 38 802. Среди пациентов с коронавирусом скончались 4711, из них 145 человек в течение суток.

Госпитализация за сутки потребовалась 76 пациентам. Всего в больницы были доставлены 10 685 человек.

В учреждении отметили, что статистика новых случаев свидетельствует об эффективности предпринятых мер. В последние дни суточное число госпитализированных и умерших снижается.

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