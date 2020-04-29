Москва, , 15:53 — REGNUM Решение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о запрете на священнослужение протодиакона Андрея Кураева принято «по закону». Об этом в своём Telegram-канале написал глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«По закону. И по совести», — написал Легойда.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева «в связи с публичным оскорблением памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина, невзирая на скорбь его жены и детей, в день его кончины, что характеризует это деяние не только как безнравственное, но и как особенно циничное, что вызвало возмущение архиереев, клириков и мирян Русской Православной Церкви, а также учитывая предыдущие деяния».