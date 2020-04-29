Киев, , 16:14 — REGNUM Государственная авиационная служба Украины отменила рейс Киев — Лондон, который должен был доставить украинских трудовых мигрантов в Великобританию. Об этом сообщила 29 апреля пресс-служба авиакомпании «МАУ».

Рейс организовал работодатель, с которым граждане Украины подписали долгосрочный контракт.

В пресс-службе отметили, что авиакомпания собрала все необходимые документы, но Госавиаслужба отменила рейс за два часа до вылета «без указания оснований и ссылки на нормативные документы».

В «МАУ» отметили, что жители разных регионов Украины, ожидавшие вылета, находятся в киевском аэропорту «Борисполь».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Эстонии на Украине Каймо Кууск заявил, что Украина фактически запретила вывоз трудовых мигрантов, перестав выдавать разрешение на чартерные рейсы.

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