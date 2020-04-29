Вашингтон, , 15:58 — REGNUM За последние два месяца вспышка коронавируса оказала разрушительное воздействие почти на все аспекты жизни в Соединенных Штатах. И теперь большинство жителей США ожидают, что коронавирус сорвет президентские выборы, которые должны состояться в ноябре, сообщает исследовательский центр Pew.

Всего за шесть месяцев до дня выборов две трети жителей страны (67%), в том числе 80% демократов и половина республиканцев, считают вероятным, что вспышка коронавируса значительно нарушит способность людей голосовать на президентских выборах.

Национальный опрос исследовательского центра Pew Research Center, проведенный 7−12 апреля среди 4917 взрослых жителей США, свидетельствует о широкой общественной поддержке предоставления избирателям возможности голосовать по почте — и менее распространенную, но растущую поддержку проведения по почте вообще всех выборов.

В целом 70% опрошенных высказались за то, чтобы разрешить любому избирателю голосовать по почте, если он этого хочет. Около половины населения (52%) выступает за проведение всех выборов по почте. Доля сторонников этого предложения с 2018 года выросла на 18 процентных пунктов.

В то время, как большинство в США ожидают, что коронавирус «повлияет» на президентские выборы, опять-таки большинство уверены, что они будут проведены честно и точно (59%) и что все граждане, которые хотят, смогут проголосовать (63%).