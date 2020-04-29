* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, , 15:53 — REGNUM Второй Западный окружной военный суд в Москве признал блогера из Дагестана Алибека Мирзеханова виновным в участии в деятельности террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ему назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима, пишет 29 апреля ТАСС.

Напомним, ранее Мирзеханов признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении и ему оформили явку с повинной. При этом зашита после оглашения приговора заявила, что намерена его обжаловать.

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