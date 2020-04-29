Уфа, , 16:04 — REGNUM Онлайн-форум «Взгляд из сердца Евразии» станет ежегодным. Об этом 29 апреля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии», который прошел 28 апреля, оправдал ожидания руководства региона как по количеству выступивших на нем экспертов, так и по числу зрителей.

Форум посмотрело порядка шести миллионов человек из 35 стран мира. Кроме этого, на форуме прозвучали интересные мнения, которые способны помочь при выходе из кризиса, добавил он.

Хабиров отметил, что таким мероприятиями «выдавливается комплекс провинциализма» и стеснение при выработке новых идей. Такие форумы необходимо проводить, поскольку это делает республику инвестиционно привлекательной, а значит, ведет к улучшению уровня жизни людей.

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