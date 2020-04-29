Магас, , 15:50 — REGNUM В Ингушетии совершение обряда омовения умерших пациентов, у которых диагностировали коронавирус, будет проходить прямо в больнице. Для этого на базе Назрановской и республиканской больниц организованы специальные места, пишет интернет-газета «Ингушетия».

По данным издания, определен круг специальных лиц, которые будут совершать обряд омовения по канонам ислама, а близким родственникам скончавшегося будут предоставлены противочумные костюмы и оказана помощь в проведении обряда.

«После завершения обряда, каждый сможет забрать умершего и похоронить в узком кругу самых близких родственников», — цитирует газета представителя мэрии Назрани.

По данным оперативного штаба в Ингушетии на 29 апреля, скончались 19 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пункт по ритуальному омовению тел людей, скончавшихся от осложнений, вызванных новый коронавирусной инфекцией, был организован в мечети имени Хусейниль Мухаммада-афанди аль-Уриби в Махачкале.