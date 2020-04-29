Екатеринбург, , 15:51 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении обязательного масочного режима на период майских праздников. Об этом глава региона написал в Instagram.

Жителей обязали носить маски в общественных местах, включая общественный транспорт. Меры продлятся с 1 по 11 мая 2020 года.

Допускается носить как обычные медицинские маски, так и респираторы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор заявлял, что маски нужно будет носить в помещениях и в любом виде транспорта. До сих пор средства индивидуальной защиты можно найти не во всех аптеках, но маски появялись, например, в киосках «Роспечати».

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