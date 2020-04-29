Москва, , 15:45 — REGNUM Носитель коронавируса способен заразить от двух до четырёх человек, индекс воспроизводимости в этом случае превышает сезонный грипп. Об этом заявил 29 апреля главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико в ходе пресс-конференции о COVID-19.

Он рассказал о таком показателе, как индекс воспроизводимости, контагиозности, который для коронавируса составляет около 2−4%. Это означает, что один инфицированный может заразить от двух до четырех человек. У сезонного гриппа индекс около 1,5%, тогда как заражённый корью способен заразить ещё 12 человек.

Брико добавил, что возбудитель коронавируса относительно неустойчив вне организма, однако может за двое суток производить в лёгких человека в разы больше патогенных частиц, чем вирус SARS, вызывавший атипичную пневмонию.

При этом на протяжении 48 часов SARS-CoV-2 не производит интерфероны, которые заставляют срабатывать иммунную систему.

Как сообщало ИА REGNUM, Брико полагает, что ситуация с коронавирусом в России близка к перелому, он может произойти в начале мая.

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