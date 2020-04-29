Москва, , 15:45 — REGNUM Московские суды будут работать с 6 по 8 мая в ограниченном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

С 1 по 5 мая и 9 по 11 мая суды будут работать в режиме, рассказали в Мосгорсуде.

«С учётом указа президента Московский городской суд будет работать 6, 7 и 8 мая, но в ранее установленном в рамках мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции ограниченном режиме», — цитирует ТАСС слова пресс-секретаря Мосгорсуда.

Она отметила, что в этом же режиме будут работать и районные суды столицы.