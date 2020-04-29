Вашингтон, , 15:44 — REGNUM Международная комиссия США по религиозной свободе (USCIRF) рекомендовала государственному департаменту исключить Узбекистан из «черного списка» стран, где нарушается свобода вероисповедания. Соответствующая рекомендация опубликована в отчете комиссии, опубликованном на сайте USCIRF.

В комиссии признали, что власти республики предприняли решительные шаги для развития свободы вероисповедания. USCIRF приветствовала также закрытие тюрьмы «Жаслык». В предыдущем отчете США рекомендовали закрыть эту тюрьму.

Комиссия США включила 15 стран в список стран, которые находятся «под особым наблюдением», а в 14 странах ситуация «вызывает особую озабоченность».

Напомним, в декабре 2018 года государственный департамент США исключил Узбекистан из списка «стран, вызывающих особую озабоченность». USCIRF выступила против этого решения.