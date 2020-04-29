Вашингтон, , 15:53 — REGNUM Большую популярность получили фотографии голливудского актера Бена Аффлека, на которых он курит, не снимая защитную маску. Фотографии опубликовала на странице в соцсети Twitter редактор журнала Elle Кэтрин Крюгер.

Бен Аффлек курит через маску Цитата из Twitter Кэтрин Крюгер

За короткое время фотографии ретвитнули более 6 тысяч человек, более 53 тысяч поставили «лайки», а в комментариях пользователи поделились впечатлениями от увиденного.

В целом читатели пришли к выводу, что Бен Аффлек «будет последним, кто выстоит в этом апокалипсисе».

Ранее стало известно, что Аффлек отказался от роли Бэтмена в предстоящем фильме Мэтта Ривза из-за проблем с алкоголем.