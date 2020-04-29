Вильнюс, , 15:42 — REGNUM Правительство Литвы сегодня, 29 апреля, приняло решение о выделении 34,6 млн евро из резерва фонда обязательного медицинского страхования на надбавки врачам, которые напрямую работают с пациентами, инфицированными коронавирусной инфекцией или больных COVID-19, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того, принято решение, в случае смерти врачей от осложнений, вызванных COVID-19, выплачивать родственникам компенсации. Её размер составит 93,1 месячных зарплат скончавшегося медработника. Таким образом, если такой работник в месяц зарабатывал 1,5 тыс. евро, то его родственники в случае гибели врача, получат почти 140 тыс. евро компенсации.

В Литве на сегодняшний день выявлено 1449 случаев заражения коронавирусной инфекцией, зафиксировано 45 смертей, 563 человек признаны здоровыми, всего проведено 118 201 исследований.