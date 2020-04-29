Нефтеюганск, Югра, , 15:42 — REGNUM В Югре скончался третий по счёту пациент с COVID-19. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

Пожилой пациент был под наблюдением медиков в Нефтеюганской больнице с тяжёлой коронавирусной пневмонией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая смерть 70-летней пациентки с COVID-19 в Югре была зафиксирована 20 апреля, вторая — 26 апреля, когда в Нефтеюганской больнице скончался 50-летний пациент с Приобского месторождения.

С начала пандемии в ХМАО зарегистрировано 366 инфицированных коронавирусом нового типа.