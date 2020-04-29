Вильнюс, , 15:40 — REGNUM В Литве с 4 мая прекращает действие запрет гражданам страны на выезд за границу, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 апреля. Такое решение принято на заседании правительства.

При этом власти рекомендуют жителям не стремиться немедленно воспользоваться возможностью и уехать в отпуск, поскольку другие страны всё ещё ограничивают передвижение людей на своих территориях. При этом в правительстве Литвы заявили, что согласовывают с властями Латвии и Эстонии условия прекращения приграничного контроля.

В Литве на сегодняшний день выявлено 1449 случаев заражения коронавирусной инфекцией, зафиксировано 45 смертей, 563 человек признаны здоровыми, всего проведено 118 201 исследований.