Москва, , 15:39 — REGNUM Треть жителей России (33%) отложат деньги, выделенные на отпуск или путешествие, до следующего отпуска, в Москве — 32%, свидетельствует опрос ИХ «Ромир».

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Ничего не будут делать с денежным резервом, а оставят его как «подушку безопасности» 29% российских граждан и 34% москвичей.

20% и 28% жителей России и Москвы потратят на другие покупки. Заплатят отложенными на отдых деньгами кредит или отдадут долг 17% и 9% соответственно

Скан-панель основана на данных потребления 40 тыс. граждан, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах России с населением от 10 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 41% жителей России отменили отпуск или путешествие в связи карантином по коронавирусу, в Москве — 51%.

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