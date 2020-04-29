Санкт-Петербург, , 15:58 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 29 апреля во втором чтении приняли проект областного закона, расширяющего возможности получать стационарное обслуживание на дому или в стационаре для тех, кто работал на восстановлении страны после Великой Отечественной войны.

Дополнительная мера поддержки распространяется на жителей Ленинградской области, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», проработавших в тылу в годы войны не менее шести месяцев, а также на награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, и признанных нуждающимися в социальном обслуживании.

«Новая мера социальной поддержки коснется 9811 человек, которые смогут бесплатно получить стационарное обслуживание на дому или в стационаре, из них 4325 — награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и 5486 — труженики тыла», — пояснили в пресс-службе областного Заксобрания.

Вступление в силу принятого документа повлечет за собой выделение дополнительного финансирования из областного бюджета на сумму 165 млн 416,9 тыс. рублей.

«Это то немногое, что мы еще можем сделать для тех людей, которые внесли свой вклад в Великую победу и поднимали нашу страну в послевоенное время», — сказал председатель Законодательного собрания Ленинградской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Бебенин.

Он добавил, что работа по оказанию социальной поддержки ветеранам войны, труженикам тыла, блокадникам будет продолжена в части обеспечения жильем, ремонта их домов, определения новых социальных выплат и постоянной поддержки.

Сегодня в рамках подготовки к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Ленобласти более 15 тысяч ветеранов будут награждены юбилейными медалями от имени президента России Владимира Путина. Семьям ветеранов в условиях самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса помогают члены партии «Единая Россия» и «Волонтеры Победы».

Помимо федеральных выплат, ветеранам в Ленобласти предусмотрены единоразовые выплаты из областного бюджета. По 7000 рублей из бюджета региона получат инвалиды и участники войны, жители блокадного Ленинграда, работавшие на военных объектах, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, а также ветераны боевых действий из числа участников разминирований.

На приобретение квартир ветеранам администрациям поселений в этом году из резервного фонда правительства Ленобласти выделено 7,4 млн рублей. До 9 мая 2020 года все ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в регионе и нуждающиеся в улучшении жилищных условий, будут обеспечены жильем в полном объеме. Также в бюджете предусмотрено 26 млн рублей на ремонт домовладений ветеранов.