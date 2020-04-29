Маскат, , 15:46 — REGNUM В Омане выявили 2 274 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 29 апреля сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, за прошедшие 24 часа количество инфицированных в стране увеличилось на 143 человека. Общее число скончавшихся от заболевания COVID-19 составило 10 человек. 364 человека были выписаны из больницы.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор число выявленных случаев заражения коронавирусом по всей планете превысил 3 млн 100 тыс. человек.