Сеул, , 15:43 — REGNUM За последние пять лет в Южной Корее произошло 9 866 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли или пострадали дикие животные. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании Korea Expressway Corporation, управляющей платными дорогами.

Согласно опубликованным данным, 45% ДТП произошли в мае-июне, а 63% — произошли в период с 0:00 до 8:00.

Известно, что в 88% случаях в результате аварий страдают лоси, 6% — дикие кабаны, 3% — еноты.

Отмечается, что для избежания подобных случаев компания устанавливает ограждения вдоль шоссе. В настоящее время на 53 участках дорог установлено 2 474 км ограждений.