Москва, , 15:35 — REGNUM В Госдуме назвали беспрецедентной историю с поджогом лесов чиновниками в Иркутской области.

«Беспрецедентная история. Вдвойне беспрецедентна она тем, что поджигатели — подчиненные главы Усть-Кутского района Тамары Климиной, избранной от ЛДПР. А задержал их с поличным — глава Усть-Кутска Александр Душин, избранный от Единой России», — цитирует пресс-служба партии «Единая Россия» депутата Госдумы Александра Хинштейна.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 28 апреля в 200 километрах от Усть-Кута в частных угодьях были задержаны три представителя администрации Усть-Кутского района Иркутской области, в том числе первый замглавы района. В лодке, на которой чиновники прибыли в тайгу, нашли несколько канистр с бензином.