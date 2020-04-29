Самара, , 15:42 — REGNUM Медицинские изделия по заказу врачей разрабатывает научно-производственный технопарк СамГМУ. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, больницы Самарской области подали заявки в технопарк на изготовление необходимых изделий.

Так, врачи больницы имени Середавина попросили изобрести противопролежневую подушку. В настоящее время специалисты технопарка уже изготовили опытный образец из поролона. Позже подушка будет производиться из силикона. Данное изделие будет отвечать всем необходимым требованиям.

Еще одна разработка — бокс для интубации. С помощью него можно будет создать дополнительный барьер между медперсоналом и больным, тем самым предотвратить попадание слюны пациента во время кашля или чихания на медработников при проведении необходимых манипуляции. Опытный образец этого бокса также готов. Изготовители ждут согласование врачей, а после бокс будет запущен в производство.

Кроме этого, в техноцентре трудятся над изготовлением защитной маски, которую создали на основе маски для снорклинга. Такая маска плотно прилегает к голове, тем самым исключается попадание воздуха или влаги. Это медицинское изделие будет снабжено трубкой с насадкой мощного фильтра, которую разработали специалисты технопарка.

По словам эксперта службы управления качеством и безопасностью оказания медицинской помощи больницы Середавина Владислава Никольского, эти модели сейчас тестируются в реанимационном отделении медучреждения. И результаты этих тестов — положительные.

Отмечается, что разрабатываемые в технопарке изделия помогают больницам экономить средства, так как они дешевле своих аналогов, произведенных другими производителями. Кроме этого, скорость производства этих изделий гораздо выше.

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