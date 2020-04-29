Вильнюс, , 15:33 — REGNUM Правительство Литвы сегодня, 29 апреля, продолжило принимать решения о постепенном смягчении условий карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

После заседания правительства было объявлено, что защитные маски с 30 апреля можно не носить на природе и в автомобилях.

В Литве на сегодняшний день выявлено 1449 случаев заражения коронавирусной инфекцией, зафиксировано 45 смертей, 563 человек признаны здоровыми, всего проведено 118 201 исследований. «Ситуация достаточно хорошая», — на заседании правительства констатировал министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.