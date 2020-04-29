Москва, , 15:30 — REGNUM В Москве пресекли продажу незарегистрированных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) российского производства на общую сумму около 70 миллионов рублей. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба Росздравнадзора.

В рамках административного расследования специалисты территориального органа Росздравнадзора совместно с сотрудниками ФСБ и МВД «выехали на склад, где хранилось оборудование, и изъяли 286 аппаратов ИВЛ, упакованных в деревянные ящики», — говорится в сообщении. Предполагаемая сумма реализации медицинских изделий — около 70 миллионов рублей, цена одного аппарата — 700 тысяч рублей.

Оборудование изъяли и отправили на экспертизу.

«По итогам совместного выездного мероприятия также задержаны члены преступной группы, осуществлявшей реализацию указанных медицинских изделий, — семь мужчин и одна женщина», — добавили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».