Москва, 29 апреля 2020, 15:30 — REGNUM В Москве пресекли продажу незарегистрированных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) российского производства на общую сумму около 70 миллионов рублей. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
В рамках административного расследования специалисты территориального органа Росздравнадзора совместно с сотрудниками ФСБ и МВД «выехали на склад, где хранилось оборудование, и изъяли 286 аппаратов ИВЛ, упакованных в деревянные ящики», — говорится в сообщении. Предполагаемая сумма реализации медицинских изделий — около 70 миллионов рублей, цена одного аппарата — 700 тысяч рублей.
Оборудование изъяли и отправили на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».