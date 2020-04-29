Новосибирск, , 15:28 — REGNUM В Новосибирской области обнаружены шесть производственных очагов заражения коронавирусом, в том числе медработники и строители. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников во время пресс-конференции сегодня, 29 апреля.

По словам Травникова, очаги удалось быстро выявить и локализовать.

«Не скрою, были локальные вспышки в медицинских организациях. Там, в основном, нарушение мер безопасности, где-то медперсонал не пользовался средствами индивидуальной защиты, где-то забыли сообщить о контактах с заболевшими, которые происходили в быту, и, соответственно, занесли инфекцию внутрь коллектива», — уточнил глава региона.

Второй случай очага зафиксирован на производстве: один человек заразил целую бригаду несмотря на то, что руководитель предпринял все необходимые меры — подсобках и вне цехов люди снимали индивидуальные средства защиты. Третий случай массового заражения произошел в одной из строительных организаций: прибывший из Москвы специалист вместо самоизоляции приступил к своим обязанностям и заразил целую бригаду. Всего подобных случаев массового заражения — шесть, заразился 61 человек.

Губернатор уточнил, что каждый случай разбирался подробно.