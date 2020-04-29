Калининград, , 15:25 — REGNUM Общее количество инфицированных коронавирусной инфекцией в Калининградской области достигло 326 человек, прирост за сутки составил 23 случая, 73 человека выздоровели, трое скончались, сообщили сегодня, 29 апреля, в региональном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией.

Под медицинским наблюдением остаются 2 172 человека, в том числе 163 в условиях обсерватора. Среди новых случаев по-прежнему больше лиц, у которых заболевание проходит без симптомов: 7 случаев пневмонии, 3 случая ОРВИ, а также 13 случаев бессимптомного проявления коронавирусной инфекции.

За всё время пандемии в Калининградской области на COVID-19 проверено 17 130 человек.