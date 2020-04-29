Нур-Султан, , 15:24 — REGNUM Общее число случаев заражения коронавирусом на конец мая в Казахстане может составить 5300. Об этом 29 апреля заявила главный государственный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова на брифинге.

По её словам, в конце апреля ожидается 3400 случаев, а в конце мая — 5300. Минздраве скорректировали прогноз, так как отмечается рост завозных случаев. «Это более 200 случаев за последние две недели», — отметила Есмагамбетова.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля Айжан Есмагамбетова заявила, что коронавирус в будущем станет сезонным заболеванием, а дезинфекция общественных мест — обязательным условием.

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