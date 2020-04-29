Париж, , 15:20 — REGNUM Государственный секретарь при министре экономики Франции Аньес Паннье-Рунашер подробно изложила план правительства, предусматривающий распределение тканевых масок после 4 мая, передает BFM TV.

«Я нахожусь в процессе налаживания каналов распределения, чтобы французы находили маски в пределах досягаемости от их дома и в пределах их бюджета», — объяснила Аньес Паннье-Рунашер.

«Мы также взяли на себя ценовые обязательства», — продолжила она.

«Бренды взяли на себя обязательства по ценам: от 2 до 3 евро за многоразовую маску, а одноразовые маски бренды будут продавать по себестоимости», — пояснила Аньес Паннье-Рунашер.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции объявили, что посещение церквей будет ограничено до июня из-за угрозы распространения коронавируса.

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