Москва, , 15:20 — REGNUM Почти 64% жителей России пытались удалять свои личные данные с сайтов или из социальных сетей. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Лаборатории Касперского», проведённого в 2020 году по всему миру при поддержке компании Toluna.

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В качестве основных причин желания скрыть свои действия в браузере, 49% респондентов пояснили, что делают это для защиты от злоумышленников, 35% — для защиты от сбора данных сайтами, а 34% оберегают свою приватность от людей, у которых также есть доступ к их устройству.

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Также отмечается, что почти каждый пятый пользователь (18%) находил в сети некую информацию о себе или своих близких, которую он бы предпочёл не видеть в открытом доступе.

«Если вы всё же обнаружили где-то свои личные данные, которые не хотели бы видеть в открытом доступе, не паникуйте — если это действующий ресурс, стоит связаться с администрацией и попросить их эти данные удалить», — посоветовал старший исследователь данных в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов.

Добавим, что в исследовании приняло участие 1009 респондентов из России.