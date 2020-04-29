Москва, , 15:20 — REGNUM Следственный комитет РФ проведёт проверку публикаций, в которых члена Совета Федерации РФ Елену Мизулину обвинили в наличии двойного гражданства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По факту появления данных негативных публикаций проводится проверка», — сказал собеседник агентства.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Елена Мизулина якобы имеет вид на жительство в Бельгии. Сама Мизулина рассказала прессе, что направила в Генеральную прокуратуру РФ обращение с просьбой о проведении проверки по факту сознательного распространения фейковой и клеветнической информации о наличии у нее двойного гражданства.