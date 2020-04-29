Москва, , 15:19 — REGNUM В апреле 41% жителей России отменили отпуск или путешествие в связи карантином по коронавирусу, в Москве — 51%. Об этом свидетельствует опрос ИХ «Ромир».

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В марте доля граждан, которые пришлось отменить отпуск или путешествие, была значительно меньше — 19% жителей России и 27% жителей Москвы.

При этом 59% российских граждан и 49% москвичей заявили, что пандемия коронаируса никак не повлияла на их планы на отпуск. В марте таких было 81% и 73% соответственно.

Скан-панель домохозяйств основана на данных потребления 40 тыс. граждан РФ, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство граждан России (67%) не боятся коронавируса и планируют летом поехать в туристические поездки.

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