Сингапур, , 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.

Вместе с тем отмечается, что эта дата может сдвинуться в любую сторону в зависимости от ситуации и принимаемых властями мер.

Также ученые спрогнозировали сроки окончания пандемии в других странах. В Германии и Франции — 6 и 10 августа, Великобритании — 22 августа, Италии — 31 августа, США — 9 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исследователи из Сингапурского университета технологий и дизайна предсказали полное завершение вспышки коронавируса в России в июле. Данные ученых постоянно обновляются.

Всего по состоянию на 29 апреля в России подтверждено 99 399 случаев заражения коронавирусом нового типа, скончались 972 человека, выздоровели — 10 286.

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