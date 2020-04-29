Томск, , 15:15 — REGNUM В Томской области, где продолжает действовать режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса, не будут вводить пропуска с QR-кодами. Об этом в своём обращении 29 апреля заявил губернатор региона Сергей Жвачкин.

«Мы изучили ситуацию и негативную практику использования таких пропусков в других регионах. Это избыточная, плохо работающая и унижающая достоинство людей мера. Мы пойдём на неё только в экстренном случае. Но в этом случае мы, как в Москве, закроем всё, что можно», — говорится в обращении Сергея Жвачкина к томичам, размещённом на сайте региональной администрации.

Губернатор подчеркнул, что рассчитывает на благоразумие жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области режим самоизоляции продлили до 11 мая.

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По состоянию на 29 апреля в регионе подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом.

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