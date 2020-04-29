Черкесск, , 15:13 — REGNUM Карачаево-Черкесия присоединилась к всероссийскому проекту «Улица Победы», который организован в год Великой Победы. В рамках проекта будут отремонтированы три участка дорог в двух районах. Один из них — в селе Пристань Прикубанского района будет сдан к 9 Мая, сообщили 29 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

Согласно проекту будет отремонтирован участок автомобильной дороги между селами Николаевское и Пристань протяженностью два километра. Дорожники положат новый асфальт, установят дорожные знаки и мигающий светофор. Будут также проложены водопропускные трубы на съездах с автомобильной дороги и на въездах во дворы и установлено барьерное ограждение.

Кроме того, в течение 2020 года по проекту «Улица Победы» будут отремонтированы участок автомобильной дороги по переулку Победы в селе Дружба Прикубанского района протяженностью 770 метров и около 880 метров дорожного полотна на улице Братьев Кундоховых в ауле Кош-Хабль Хабезского района.

Напомним, проект «Улица Победы» инициирован по случаю 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной Войне. В нем участвуют 83 субъекта РФ, в которых будут отремонтированы дороги и улицы, названия которых связаны с Днем Победы.