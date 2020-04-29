Москва, , 15:13 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял решение отстранить от священнослужения протодиакона Андрея Кураева за его слова после смерти протоиерея Александра Агейкина. Об этом говорится в указе Патриарха, опубликованном пресс-службой Русской православной церкви.

«В связи с публичным оскорблением Вами памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина, невзирая на скорбь его жены и детей, в день его кончины, что характеризует это деяние не только как безнравственное, но и как особенно циничное, что вызвало возмущение архиереев, клириков и мирян Русской Православной Церкви, а также учитывая Ваши предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы на мое имя, Вы запрещаетесь в священнослужении до принятия решения епархиальным церковным судом по рассмотрении упомянутых деяний», — говорится в указе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в своём блоге в LiveJournal Андрей Кураев негативно высказался о персоне настоятеля Елоховского кафедрального собора Александра Агейкина сразу после смерти последнего. Кураев назвал Агейкина «недопротопресвитером» и «тупым карьеристом, сделавшим карьеру в сфере вип-сервиса».