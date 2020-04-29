Ташкент, , 15:10 — REGNUM К 2041 году площадь Ташкента планируют увеличить на 25,5%, до 41,5 тыс. га. Это предусмотрено проектом постановления президента республики «О мерах по разработке проекта генерального плана развития города Ташкента до 2041 года».

Согласно документу, в состав столицы Узбекистана в будущем планируется включить поселки Узгариш, Салар, часть Олмоса, а также части Зангиатинского, Янгиюльского, Юкоричирчикского и Бектемирского районов.

Кроме того, в Ташкенте планируют построить новые жилые комплексы после сноса малоэтажных зданий. Аэропорт Ташкента вынесут за границы города. В старой части города создадут туристическую зону.

Согласно прогнозу, население Ташкента к 2041 году составит 3,3 млн человек. В настоящее время в столице Узбекистана проживают боле 2,5 млн человек.