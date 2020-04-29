Минск, , 15:12 — REGNUM 2072 пациента, заразившихся коронавирусом, выздоровели и были выписаны из медучреждений в Белоруссии. Об этом сообщила 29 апреля пресс-служба министерства здравоохранения республики.

По данным минздрава, всего в Белоруссии выявили 13 181 человека с положительным результатом теста на коронавирус, это 7,8% от числа всех проведённых тестов.

От COVID-19 в стране скончались 84 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минске от последствий COVID-19 скончался 56-летний священник, служивший в Петро-Павловском соборе города. У него осталось четверо детей.

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