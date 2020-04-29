Москва, , 15:19 — REGNUM Блогер и миссионер, протодиакон Андрей Кураев запрещён в священнослужении указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Текст указа опубликован 29 апреля на сайте Московской городской епархии.

Предстоятель РПЦ запретил священнослужение Кураева за публичное оскорбление памяти настоятеля Елоховского собора, протоиерея Александра Агейкина. Кураев оскорбил покойного «невзирая на скорбь его жены и детей, в день его кончины», совершив безнравственное и особенно циничное деяние, отметил он.

Патриарх Кирил подчеркнул, что при принятии решения учёл прежние деяния Кураева, относительно которых поступали жалобы.

«Вы запрещаетесь в священнослужении до принятия решения епархиальным церковным судом по рассмотрении упомянутых деяний», — говорится в обращённом к Кураеву указе.

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Александр Агейкин скончался 21 апреля в результате заболевания COVID-19. Кураев отреагировал на его кончину в своём блоге, упрекнув священнослужителя в карьеризме.

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