Москва, 29 апреля 2020, 15:08 — REGNUM Россия смогла воспользоваться тем, что коронавирус пришёл на её территорию позже, чем в Китай и в Европу. Об этом 29 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко («Единая Россия»):
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве будут подготовлены временные госпитали на 10 тыс. коек для лечения больных COVID-19.