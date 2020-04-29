Москва, , 15:08 — REGNUM Россия смогла воспользоваться тем, что коронавирус пришёл на её территорию позже, чем в Китай и в Европу. Об этом 29 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко («Единая Россия»):

«Мы по количеству коек, слава богу, перевыполняем план. Сегодня их 116 тысяч. Благодаря чему это произошло? Благодаря тому, что наша власть воспользовалась той паузой, которая у нас была перед Европой и Китаем, и в этот период раскочегарила свою промышленность, и мы только за последние месяцы смогли очень существенно увеличить производство масок, аппаратов ИВЛ, тестов. И это позволяет нам сегодня формировать количество коек», — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве будут подготовлены временные госпитали на 10 тыс. коек для лечения больных COVID-19.