Санкт-Петербург, , 15:09 — REGNUM В Ленинградской области до трех увеличилось количество летальных исходов среди пациентов, у которых был подтвержден COVID-19. За прошедшие сутки скончались два жителя региона. Об этом 29 апреля сообщает оперативный штаб Ленобласти по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По данным управления Роспотребнадзора по Ленинградской области на 29 апреля, с начала пандемии в регионе коронавирусом заразилось 834 человека. Из них на сегодняшний день 115 человек выздоровели, а трое умерли.

Как стало известно ИА REGNUM, одним из новых летальных случаев стала смерть 80-летнего мужчины.

Добавим, что ранее стало известно, что в Гатчине жертвой болезни 50-летняя медицинская сестра межрайонной больницы, которая после смены почувствовала недомогание и спустя несколько дней скончалась. Причиной осложнений, из-за которых женщины не стало, назвали коронавирусную инфекцию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти выявили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией