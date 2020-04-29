Сосенский, 29 апреля 2020, 18:31 — REGNUM В Калужской области вблизи железнодорожной станции Шепелево установили гранитную плиту фронтовому лётчику, уроженцу Украины, лейтенанту Красной Армии Поликарпу Зиновьевичу Панченко. 18 июля 1942 года советский лётчик сражался в воздушном бою над деревней Шепелевка с двумя немецкими самолётами. Истребитель Панченко был подбит и загорелся. Спускавшегося на парашюте лётчика в воздухе расстреляли гитлеровские солдаты. Тело погибшего лейтенанта похоронили местные жители. Об этом 29 апреля сообщила газета «Козельск».
Не оставляли могилу фронтового лётчика и шефы из Тулы. Перегон «Шепелево — Тупик», где находится могила Поликарпа Панченко, — это зона обслуживания тульских железнодорожников. Ежегодно здесь останавливается «Поезд памяти».
В 1985 году учащиеся школы калужского города Сосенский установили имя погибшего под Шепелевкой летчика. До этого могила была безымянной. Тогда же выяснилось, что до своего рокового часа летчик-истребитель Панченко успел совершить 161 боевой вылет, служил в 234-й авиационной дивизии, был командиром звена.
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