Сосенский, , 18:31 — REGNUM В Калужской области вблизи железнодорожной станции Шепелево установили гранитную плиту фронтовому лётчику, уроженцу Украины, лейтенанту Красной Армии Поликарпу Зиновьевичу Панченко. 18 июля 1942 года советский лётчик сражался в воздушном бою над деревней Шепелевка с двумя немецкими самолётами. Истребитель Панченко был подбит и загорелся. Спускавшегося на парашюте лётчика в воздухе расстреляли гитлеровские солдаты. Тело погибшего лейтенанта похоронили местные жители. Об этом 29 апреля сообщила газета «Козельск».

"Раньше это была территория Тульской железной дороги, но мы включили ее в границы Сосенского городского поселения Козельского района Калужской области. Это наш герой, и его могилу мы никогда не бросали, а сейчас она обрела новый облик», — сказала глава администрации Сосенского Маргарита Кавочкина.

Не оставляли могилу фронтового лётчика и шефы из Тулы. Перегон «Шепелево — Тупик», где находится могила Поликарпа Панченко, — это зона обслуживания тульских железнодорожников. Ежегодно здесь останавливается «Поезд памяти».

В 1985 году учащиеся школы калужского города Сосенский установили имя погибшего под Шепелевкой летчика. До этого могила была безымянной. Тогда же выяснилось, что до своего рокового часа летчик-истребитель Панченко успел совершить 161 боевой вылет, служил в 234-й авиационной дивизии, был командиром звена.

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