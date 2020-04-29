Москва, , 15:00 — REGNUM Большинство жителей России (72%) намерены соблюдать самоизоляцию и не принимать участие в праздновании Дня Победы, в Москве — 68%. Об этом свидетельствует опрос ИХ «Ромир».

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Треть (32%) пояснили, что и ранее не участвовали в народных гуляниях на 9 мая. 40% не будут участвовать из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, в Москве — 3%.

При этом 21% опрошенных не смогли рассказать о планах в День Победы. Намерены принять участие в праздничных мероприятиях, если разрешат власти, 6% респондентов, в Москве — 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 88% жителей России одобряют государственные меры, предпринятые для сохранения памяти о Великой Отечественной войне.

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