29 апреля 2020 | Время чтения 3 мин

Илья Радченко, , 17:29 — REGNUM Эксперты сообщают тревожную информацию: после снятия карантина в Китае зафиксирован резкий и весьма ощутимый рост количества разводов. По мнению психиатров и психологов, такая же ситуация может ожидать и россиян. Пока еще есть надежда, что опасения специалистов не подтвердятся, тем не менее, не лишним будет напомнить о том, что нужно сделать, чтобы бракоразводный процесс прошел гладко.

Юдель Пэн. Развод. 1907

Разделить имущество, определить место проживания детей, договориться об алиментах — многим это дается непросто. Помощником в урегулировании этих сложных вопросов может стать нотариус. Нотариус может помочь разделить совместно нажитое имущество, оформить письменно соглашение о месте проживания детей, порядке общения с ними и их воспитания, урегулировать вопрос с содержанием детей, оформив соглашение об алиментах.

Некоторые предпочитают решать вопрос с супружеским имуществом, заключая брачный договор перед тем, как расторгать брак. Брачный договор более гибок и имеет меньше ограничений, чем соглашение о разделе имущества. Если брак ещё не расторгнут, нотариусы рекомендуют заключать именно брачный договор. Если брак уже расторгнут, то есть только два способа разделить имущество и решить вопрос с алиментами: судебный и через нотариуса.

Максимов Василий Максимович. Семейный раздел.1876

Судебный способ и сам по себе не дёшев, но особенно накладно тратиться на юристов, представителей в суде. А без их участия слишком велик риск проиграть дело, даже если оно выигрышное, или не защитить все свои интересы. Поэтому даже если разовые затраты на госпошлину в суде ниже, чем на оплату услуг нотариуса, в конечном итоге, расходы и потери наверняка будут выше у выбравших судебный порядок. Посчитать несложно: за удостоверение соглашения о разделе общего имущества супругов взимается тариф в размере 0,5% от стоимости имущества, но не менее 300 рублей и не более 20 000 рублей, либо, в редких случаях, когда соглашение ограничивается установлением долей в праве общей собственности, тариф 500 рублей + оплата УПТХ.

Ставки за оказание услуг правового и технического характера утверждаются каждой нотариальной палатой на предстоящий год (в течение года могут вноситься изменения). Ознакомиться с ними можно на официальном сайте нотариальной палаты конкретного региона.

Услуги юристов и адвокатов, которых придется нанимать обоим супругам в случае, если раздел имущества будет происходить через суд, точно обойдутся намного дороже. Важно понимать, что нотариус работает в области бесспорной юрисдикции, он удостоверяет договор между супругами, а не принуждает их заключить его, а если стороны не могут прийти к соглашению, увы, суд неизбежен.

Еще один вопрос, который можно уладить с помощью нотариуса — алименты. Нотариус поможет составить соглашение, устраивающее обоих супругов, и удостоверит его. В алиментном соглашении можно предусмотреть выплаты денежных средств — разовые или периодические; передачу иного имущества — разово или периодически.

Питер Брейгель Младший. У нотариуса.1618

Надо помнить, что деньги уплачиваются одним родителем другому родителю на содержание ребёнка, а не самому ребёнку. Конечно, плательщик алиментов вправе требовать, чтобы алименты использовались именно на содержание ребёнка, но это не означает, что он будет контролировать каждую покупку. Иногда бывает, что имущество передаётся и самому ребёнку — например, жилое помещение. Это, однако, исключение, а не правило, так как задача алиментов — обеспечить ребёнка средствами к существованию, включая оплату питания, проживание, образование, медицинские расходы и другое. Передача ребёнку, например, гаража или автомобиля никак эту задачу не решает. Такое имущество можно передать только другому родителю для, например, его последующей продажи.

Алиментное соглашение имеет силу исполнительного листа, так что в случае, если его условия не выполняются, можно сразу обращаться к приставам за взысканием. Если речь о других договорах, то тут возможно либо совершение исполнительной надписи нотариуса — если не исполнено денежное обязательство или обязательство по передаче имущества, либо судебный порядок взыскания.