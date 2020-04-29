Белебеевский район, , 14:58 — REGNUM Глава министерства здравоохранения Башкирии Максим Забелин опроверг сведения о том, что в Белебеевской центральной районной больнице повторяется сценарий распространения коронавирусной инфекции как в РКБ им. Куватова. Об этом он сообщил 29 апреля на брифинге в региональном минздраве.

По его словам, в этой больнице сейчас проходят карантинные мероприятия, и часть пациентов готовят к выписке. Идет плановая работа. В этом медучреждении действительно был диагностирован пациент. Кроме него были диагностированы и другие пациенты.

Максим Забелин также отметил, что больница не закрыта, в ней не нарушены меры эпидемиологической безопасности. Медперсонал и пациенты больницы обеспечены средствами индивидуальной защиты и необходимыми лекарствами. Жителям этого района оказывается медицинская помощь в полном объеме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 28 апреля замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова сообщила на брифинге в региональном минздраве о том, что в Белебеевской больнице очаг сохраняется и что ситуация там такая же как вначале была в РКБ им. Куватова.

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